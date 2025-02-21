Жители Москвы стали чаще посещать радиорынки

Радиорынки продолжают оставаться востребованными у жителей столицы. За весь прошлый год их посещали на 54% чаще, чем в 2023. В этом году динамика визитов продолжила расти — в январе покупатели приезжали туда на 41% активнее относительно того же периода прошлого года, следует из обезличенных данных аналитиков МегаФона.

Гипермолл «Горбушкин двор», известный как легендарный центр торговли электроникой, продолжает удерживать лидирующую позицию. В январе на его долю пришлось более трети всего мобильного трафика, использованного посетителями радиорынков.

На втором месте по популярности находится Митинский радиорынок, который стал одним из первых мест в Москве по продаже радио- и электротоваров еще в 1980-х годах. Его доля в общем объеме мобильного трафика составила 25%. Замыкает тройку лидеров Буденовский радиорынок с долей в 18%. При этом именно он показал наибольший рост по динамике трафика — в январе этого года использование мобильного интернета здесь увеличилось на 75%, тогда как на «Горбушке» — на 34%.

Мужчины проявляют больший интерес к покупкам радиотехники и электроники, чем женщины, независимо от возраста. Их доля составляет 69%. Основную аудиторию радиорынков составляют посетители в возрасте 36-45 лет (40%) и 46-65 лет (30%). Далее следуют молодые люди 26-35 лет (22%). На возрастные группы 18-25 лет и старше 65 лет приходится всего 5% и 3% соответственно.

Чтобы обеспечить стабильную связь в часы наибольшей активности, специалисты МегаФона регулярно обновляют базовые станции в местах массовой торговли. Например, на Митинском радиорынке было модернизировано телекоммуникационное оборудование, добавлен низкочастотный диапазон, который лучше проникает через стены складов и павильонов, обеспечивая качественное покрытие даже внутри помещений.

«Мы внимательно отслеживаем нагрузку на сеть в местах массового скопления людей, чтобы абоненты могли пользоваться стабильным сигналом. Модернизация инфраструктуры на Митинском радиорынке позволила увеличить максимальную скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Теперь посетители смогут оставаться на связи, совершать видеозвонки без задержек и пользоваться онлайн-сервисами на всей территории радиорынка», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов.