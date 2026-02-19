Жители Москвы стали чаще охотиться за северным сиянием

Жители Москвы в этом зимнем сезоне заметно увеличили интерес к наблюдениям за полярным сиянием. Посещаемость интернет-ресурсов с прогнозами и онлайн-трансляциями этого природного феномена подскочила на треть (34%) по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период, следует из анализа обезличенных данных сети специалистами МегаФона.

Из-за рекордной активности Солнца в 2025-м году вспышки сияния наблюдались гораздо южнее привычных северных территорий. Это спровоцировало резкий рост популярности порталов с интерактивными картами — именно они позволяют оценить шансы увидеть аврору и проследить ее передвижение.

Пиковый интерес москвичей пришелся на середину ноября во время наиболее интенсивных вспышек на Солнце: интернет-трафик на тематических сайтах взлетел почти втрое. Следующая «волна» накрыла столицу на январских каникулах. Многие горожане использовали праздничные выходные для краткосрочных поездок, чтобы лично запечатлеть разноцветные сполохи.

Куда же отправляются столичные охотники за этим природным зрелищем? Большинство — 53% — выбирают Мурманскую область. Кроме самого областного центра путешественников привлекают Териберка на берегу Баренцева моря и поселок Печенга с их безупречными условиями для наблюдения. Следом идет Архангельская область, где фаворитами стали поселок Голубино и деревня Веркола, признанная одной из самых живописных в стране. Эти места, лишенные светового загрязнения, позволяют увидеть сияние во всей красе.

Самой активной аудиторией, увлекающейся поисками авроры, оказалась именно Москва, возглавившая общероссийский рейтинг регионов. В пятерку лидеров также вошли Мурманская область, Карелия, Коми, а также Санкт-Петербург с Ленинградской областью.