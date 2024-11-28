Жители Москвы на МЦК вместо кино выбирают музыку

Во время поездок по Московскому центральному кольцу пассажиры стали реже смотреть фильмы и чаще слушать музыку. В течение 10 месяцев 2024 года утроился трафик, использованный в музыкальных приложениях, а на онлайн-кинотеатры жители города потратили на 11% меньше мобильного трафика, сообщили в пресс-службе МегаФона.

Видеосервисы и музыкальные приложения среди пассажиров МЦК остаются лидерами. На них приходится около 32% всего потребленного с начала текущего года трафика. На втором месте находятся соцсети и мессенджеры. Третьим оказался онлайн-гейминг. Москвичи предпочитают онлайн-RPG, симуляторы, стратегии, головоломки, «королевские битвы» и экшен-игры.

Самый большой объем трафика расходуется на станциях «Площадь Гагарина», «Нижегородская» и «Соколиная гора», рядом с которыми находятся крупные торговые центры, жилые массивы, линии МЦД и популярные зеленые зоны — «Измайловский парк» и «Парк Горького». Меньше всего мобильный интернет востребован на станции «Белокаменная», которая располагается в нацпарке «Лосиный остров».

С начала текущего года объем мобильного трафика на всем протяжении МЦК увеличился на 40%. Чтобы расширить пропускную способность и увеличить пиковую скорость мобильного интернета, техспециалисты разместили вдоль железной дороги дополнительные базовые станции. Новое телеком-оборудование отличается поддержкой высокочастотных диапазонов разных поколений связи, в том числе и LTE-2600 (4G), благодаря которому слушать музыку, смотреть фильмы и скачивать файлы можно на средней скорости в 50 Мбит/с.

Согласно данным Московской железной дороги, октябрь текущего года стал месяцем наибольшего пассажиропотока со старта эксплуатации МЦК — его использовали свыше 15 млн жителей и гостей Москвы, что на 8% превышает показатели октября прошлого года. Всего же со старта движения по кольцу в сентябре 2016 года по нему проехали более 1,1 млрд пассажиров.