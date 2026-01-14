Жители Москвы могут получить услуги Соцфонда в цифровых зонах самообслуживания

Все услуги клиентских служб регионального Отделения Социального фонда в Москве в 2026 году будут предоставлять преимущественно в цифровых зонах самообслуживания. Об этом сообщила пресс-служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области.

Сейчас через портал Госуслуг граждане могут получить более 100 услуг Соцфонда через электронные сервисы.

Все эти услуги можно получить онлайн в мобильном приложении «Госуслуги», а также при отсутствии навыков работы с порталом Госуслуг, обратившись в клиентские службы Москвы, где консультанты окажут гражданам квалифицированную помощь в получении всех электронных услуг Соцфонда в цифровых зонах самообслуживания.

Также в 2026 году будет расширен список услуг Соцфонда, предоставляемых в МФЦ также в электронном виде посредством центров общественного доступа.

На данный момент в МФЦ Москвы оказывается порядка 30 услуг Соцфонда и государственной поддержки граждан и семей с детьми — это подача заявлений на назначение пенсий, распоряжение материнским капиталом, выплату детских пособий, мер поддержки военнослужащим, оформление онлайн выписок, справок и другие. Для удобства граждан в МФЦ действует телефон горячей линии: +7 (495) 777-77-77.

Новшество поможет жителям Москвы получать социальные услуги и государственную поддержку быстро, в удобном формате и без очередей.

Вы также можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Москве и Московской области, позвонив в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, МАХ, Telegram.