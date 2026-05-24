Жители Москвы бьют тревогу из-за возможного сноса дачи актера Алексея Дикого

Жители Москвы бьют тревогу из-за возможного сноса дачи известного советского актера и режиссера Алексея Дикого. горожане утверждают, что в прошлом году здание лишилось статуса объекта культурного наследия, сообщает MSK1.RU .

Деревянное историческое здание расположено в столичном районе Новогиреево. Дикий жил здесь с 1916 по 1955 годы. В 1960 годах дачный поселок Гиреево включили в состав Москвы. В мае на заборе дачи появилось объявление, в котором здание называют «объектом самовольного строительства» и обещают демонтировать.

«Забор уже снесли, остался этот маленький деревянный дом. С этим сносом создается впечатление, что мы совсем не храним свою историю. Если уж такой памятник хотят уничтожить», — рассказала член Московского городского комитета КПРФ Вера Мысина.

Москвичка добавила, что местные жители готовы за свой счет восстановить снесенный забор, чтобы сохранить историческое здание. Горожане опасаются, что власти готовы снести дачу для освобождения земельного участка. У объекта есть владелец, но установить его местонахождение не удается.

