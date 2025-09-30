Жители Московской области потратили более 5 млрд бонусов СберСпасибо

В Подмосковье число оплачивающих товары и услуги с помощью бонусов СберСпасибо выросло за последние 8 месяцев на 34 тысячи человек, передает пресс-служба Сбербанка.

Как рассказали в Сбере, жители Московкой области в 2025 году оплатили свои покупки и услуги по программе лояльности СберСпасибо на сумму свыше 5 млрд рублей.

«Программа лояльности СберСпасибо в Московской области интегрируется в финансовые привычки жителей. Об этом говорят цифры: за восемь месяцев аудитория программы выросла, а объем потраченных бонусов превысил 5 млрд. Особенно показателен выбор категорий — кафе и рестораны, аптеки, АЗС, доставка еды. Это значит, что программа работает с повседневными, необходимыми тратами, и становится практичным инструментом для семейного бюджета», — сказал заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

Наиболее популярными категориями для оплаты бонусами СберСпасибостали кафе и рестораны, аптеки, АЗС, одежда и обувь, доставка еды, каршеринг.

«Для меня бонусы СберСпасибо — это часть повседневности. Бонусы копятся от ежедневных расходов — при оплате бензина, в аптеке или в общественном транспорте. Я трачу их на покупку продуктов или в тех же аптеках. Это не требует каких-то особых усилий, но создает ощущение, что ты более рационально распоряжаешься бюджетом», — считает житель Подмосковья, клиент Сбера Семен Куприн.