Жители микрорайона Кутузовское Химок смогут задать вопросы представителям власти

В следующую среду, 19 марта, выездная администрация начнет работу в микрорайоне Кутузовское. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию Химок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: деревня Брехово, дом 78А (Кутузовская СОШ). Для оформления обращения при себе необходимо иметь паспорт.

На встрече каждый житель сможет получить консультацию и обратиться к профильным службам по вопросам безопасности, ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства. Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как быстро позволяет решать насущные вопросы.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.