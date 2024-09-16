Жители Лыткарина собрали порядка 4 тонн помощи за выходные

В минувшие выходные в городском округе Лыткарино прошел День города. В центральном парке весь день работал штаб сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской и Белгородской областей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Городской штаб собрал четыре тонны гуманитарной помощи. В акции приняли участие городские предприятия и предприниматели, учреждения и организация, отзывчивые жители. Все товары будут отправлены в приграничные области для помощи людям.

«Я занимаюсь волонтерством уже почти три года. Сегодня помогаю собирать гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей. В основном нам приносят еду и вещи, а также медицинские принадлежности, бинты, мыло и зубную пасту. Когда жители приносят гуманитарную помощь, то обязательно желают нашим бойцам вернуться с победой», — рассказал волонтер Евгений Виноградов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.