Жители Лыткарина собирают продукты, вещи и лекарства для жителей Курской области

В рамках областной акции «Доброе дело» депутаты совета депутатов городского округа Лыткарино передали в пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области канцелярские принадлежности для школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«День знаний для ребят, вынужденных вместе с родителями временно покинуть свои дома, должен состояться несмотря ни на что», — отметил зампредседателя Совета депутатов городского округа Лыткарино Юрий Егоров.

Каждый желающий может откликнуться и помочь жителям Курской области, передав гуманитарную помощь (продукты питания длительного хранения, средства гигиены, новую одежду и спальные принадлежности, канцелярские принадлежности и медикаменты) по адресам:

ул. Ленина, дом № 2А, (ДК МИР): 8 (495) 552-72-88,

квартал 3А, дом № 20, (Военно-учетный стол администрации), 8 (495) 552-32-17.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.