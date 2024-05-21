Жители Люберец высадили кусты сирени на ул Мира в честь героев ВОВ

Депутат городского округа Люберцы фракции «Единая Россия» Александр Мурашкин организовал на улице Мира с активными жителями и коллективом коммунального предприятия высадку кустов сирени. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Акция прошла при поддержке партийного проекта «Жители МКД».

«В эти выходные дни по всему Подмосковью высадили свыше 100 тыс. деревьев и кустарников в честь героев, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны. Акция «Сирень Победы» прошла и в нашем городском округе в рамках партпроекта «Чистая страна». 11 кустов сирени будут теперь украшать Аллею мира на улице Мира в районе дома № 3», — сказал Мурашкин.

Он также поблагодарил активных жителей, принявших участие в этом мероприятии, и «Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства».

В Московской области 18 мая состоялась акция «Лес будущего». В рамках акции жители региона могли принять участие в высадке деревьев на 16 подготовленных точках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.