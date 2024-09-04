Жители Люберец в среду смогут привиться от гриппа в ходе выездной администрации

Встреча с жителями городского округа Люберцы в формате выездной администрации пройдет 4 сентября в гимназии № 16 (проспект Гагарина). Во время встречи жители округа смогут пройти не только диспансеризацию, но и вакцинироваться от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционно рядом будет работать передвижной мобильный медицинский пункт Люберецкой областной больницы. Здесь можно пройти осмотр врача, определить антропометрию, сделать ЭКГ, измерить внутриглазное и артериальное давление, сдать анализы крови на сахар и холестерин, вакцинироваться от гриппа.

«Наши пациенты уже активно интересуются вакцинацией от гриппа. Тем более что по прогнозам эпидемиологов в этом году вирус может вести себя агрессивнее, чем в предыдущие два года. Поставить прививку можно в поликлинике или в мобильном медпункте, где можно пройти и предварительное обследование в рамках первого этапа диспансеризации», — пояснила терапевт Аруся Дадунц.

С результатами анализов можно ознакомиться в личном кабинете госуслуг. При подозрении на наличие заболевания врачи пригласят на второй этап диспансеризации — углубленное обследование для уточнения диагноза в поликлинике.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.