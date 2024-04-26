Жители Люберец приняли участие в «Диктанте Победы»

Он проходит традиционно в шестой раз. Партийный актив местного отделения «Единой России» совместно с учащимися школьных заведений и активными жителями округа приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы».

«Для каждого россиянина тема Великой Отечественной войны имеет особое значение. Такие акции — еще один повод вспомнить о подвиге наших героических предков. Это тем более важно сейчас, когда страна отстаивает свои интересы в ходе СВО. Вопросы диктанта посвящены годовщине освобождения Крыма и Севастополя, началу операции „Багратион“ и 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — рассказал сообщил глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии Владимир Волков.

Международная акция прошла более чем на 27 тысячах площадок России и в 60 странах мира. В нашем округе работало свыше 40 мест, где можно было проверить свои знания. Она прошла в рамках партпроекта «Историческая память».

В данной акции на территории Люберец также приняли участие депутат Госдумы Роман Терюшков, Мособлдумы Лидия Антонова и муниципальный депутаский корпус.