Жители Люберец пожаловались на беспредел маршруточной мафии

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Жители подмосковных Люберец записали видеообращение к главе государства Владимиру Путину с жалобой на маршруточную мафию в городском округе, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

По словам люберчан, большинство водителей маршруток являются мигрантами, которые регулярно нарушают ПДД, хамя, а также заставляют пассажиров платить наличными или прямыми переводами на банковскую карту.

Помимо этого, водители, пользуясь монопольным статусом, самовольно увеличивают стоимость проезда. Так, недавно стоимость одной поездки составляла 100 рублей.

Конфликты пассажиров с водителями происходят регулярно. Например, сегодня водитель маршрутки № 67 напал на одну из пассажирок.

Как отметили в администрации городского округа, перевозчики ООО «Фабула» (маршрут № 52к), ООО «Автоновио» (№ 57к) и ООО «Компания Люберецкое транспортное агентство» (№ 67к) являются немуниципальными и обслуживаются по нерегулируемому тарифу.

На маршрутах № 52к и № 57к стоимость проезда составляет 80 рублей, на маршруте № 67к стоимость 100 рублей. При этом водители не в праве принимать оплату от пассажиров наличными. При неисправном терминале проезд в общественном транспорте бесплатный.

В администрации добавили, что «Административно-пассажирская инспекция» Московской области проводит регулярные проверки люберецкого городского транспорта.