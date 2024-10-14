Жители Люберец передали порядка 220 кг парафина для изготовления окопных свечей

Депутат городского округа Люберцы Вячеслав Калинин с волонтерами передали в фонд «Домашний очаг» поселка Томилино 220 кг парафина для изготовления окопных свечей и передачи их в зону СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Передали нашему фонду «Домашний очаг» 220 кг парафина, из него волонтеры изготовят окопные свечи, которые будут обогревать наших бойцов на передовой. Спасибо всем неравнодушным и откликнувшимся. Сбор продолжается», — отметил Калинин.

По словам руководителя фонда Марины Исаевой, зима — не за горами, бойцы ждут окопные свечи.

«Общими силами удалось собрать 465 кг парафина, наша команда из этого сырья сделает 1 112 окопных свечей. Мы не останавливаемся, понимаем, за зимний период нужно не менее двух тонн парафина. Спасибо большое всем неравнодушным людям за помощь и поддержку для наших защитников Отечества», — сказала Исаева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.