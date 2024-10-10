Жители Люберец передали печи и теплые вещи участникам СВО

сегодня в 17:37

Сторонники «Единой России» из городского округа Люберцы передали теплые вещи и печи военнослужащим в зону СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В штаб-квартире отделения «Союза женщин России» городского округа Люберцы состоялась встреча со сторонниками «Единой России» и представителями данной общественной организации.

«На встрече были переданы вещи, связанные люберецкими мастерицами специально для наших бойцов, а также изготовленные вручную пледики для недоношенных младенцев в Люберецком родильном доме. Также для передачи бойцам привезли специально изготовленные многофункциональные печи, которые можно использовать на фронте для обогрева и приготовления пищи», — сказала председатель совета сторонников партии, муниципальный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Елена Верховых.

Она подчеркнула, что данные печи разработал специально для бойцов индивидуальный предприниматель Иван Ухалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.