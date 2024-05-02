Жители Люберец определились с выбором территории для благоустройства в 2025 г

Разделительный газон на Комсомольском проспекте набрал наибольшее количество голосов у жителей Люберец в рамках Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«В этом году в городском округе Люберцы на голосование было вынесено 6 объектов: Комсомольский проспект (разделительный газон автомагистрали), сквер Победы в Малаховке, сквер в поселке Октябрьском (ул. 60 Лет Победы, д. 3), парковый ансамбль «Не вернувшимся с войны» (памятник «Вертолет»), лесопарковая территория в поселке Томилино (Жилино-2) и общественная территория у ГСИ в поселке Красково (ул. Карла Маркса). Наибольшее количество голосов жители Люберец отдали за разделительный газон на Комсомольском проспекте», — рассказал глава округа Владимир Волков.

Он добавил, что за газон проголосовали свыше 36 265 человек.

«В этом году в голосовании приняли участие более 855 тыс. человек, что на 140 тыс. превысило показатели прошлого года. Платформа для голосования za.gorodsreda существует с 2021 года. На сегодняшний день 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Голосование завершилось 30 апреля. Оно прошло в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.