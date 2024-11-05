Жители Люберец могут сдать макулатуру до конца ноября

Жители городского округа Люберцы могут сдать до конца ноября макулатуру в местном отделении «Единой России» по адресу: улица Кирова, дом № 22, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором данной акции выступило местное отделение «Молодой Гвардии Единой России».

«Активисты дали старт ежегодному сбору макулатуры, приуроченному к Международному дню без бумаги. Такая акция поможет сохранить не только природу, но и чьи-то жизни — ведь средства, полученные в ходе сбора, пойдут на обеспечение новой техникой подмосковных бойцов специальной военной операции», — отметила исполняющая обязанности руководителя местного отделения МГЕР Анна Лисак.

Она уточнила, что пункт приема открыт в будни с 10:00 до 17:00.

6 ноября — Международный день без бумаги. Это ежегодная акция, цель которой уменьшить потребление бумажной продукции до минимума в повседневной работе и личной жизни, повысить осведомленность о тех огромных объемах бумажной продукции, которая используется впустую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.