Жители Люберец доставили медикаменты и сладкие гостинцы в госпиталь бойцам СВО

Депутаты городского округа Люберцы и жители муниципалитета собрали и доставили гуманитарную помощь в госпиталь, где проходят лечение бойцы СВО, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вместе с коллегами — неравнодушными люберчанами — доставили гуманитарку в госпиталь, где проходят лечение бойцы СВО. Делаем все, чтобы наши защитники скорее пошли на поправку. Передали необходимые медикаменты, средства гигиены и сладкие гостинцы», — отметил депутат округа Дмитрий Коровкин.

Он напомнил, что посылки, письма для бойцов можно передать в общественную приемную «Единой Росси» по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом № 22, телефон: 8 495 503-55-36. В округе есть Центр поддержки участников СВО и их семей по адресу: Октябрьский проспект, дом № 120, корпус 3, телефон: 8 909 640-50-50.

Помощь оказывает благотворительный фонд «Домашний очаг» по адресу: поселок Томилино, улица Птицефабрика, дом № 23, подъезжать с тыльной стороны дома, телефон: 8 905 527-65-30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.