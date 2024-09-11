Жители Люберец 26 сентября смогут сдать вторсырье в рамках экологической акции

«В этом году мы весной уже объединяли акции по сбору макулатуры и электроники на одной площадке, дополнив эти мероприятия экоактивностями. Приносите 26 сентября на площадку свою отработавшую технику и собранную макулатуру, участвуйте в конкурсах, получайте призы. По традиции угостим участников горячим чаем и выпечкой. Обещаем, будет много интересного. От регионального оператора по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск» будет организована интерактивная игра «ЭкоКорнХол», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что начало акции в 11:00.

«Подобные акции проходят в округе регулярно. В прошлом году в рамках экологического марафона общими усилиями нам удалось собрать почти 35 тонн макулатуры и порядка 30 тонн лома», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.