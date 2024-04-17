Жители Люберец 18 апреля могут сдать вторсырье во время экофестиваля

В Центральном парке городского округа Люберцы 18 апреля состоится экологический фестиваль, здесь можно будет сдать вторсырье и поучаствовать в викторинах и конкурсах, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«18 апреля приглашаем всех в Центральный парк на экологический фестиваль «Люберецкий экобум». Всех участников ждет концертная программа, сбор электроприборов и их деталей, макулатуры, спортивные эстафеты, игра-викторина «ЭкоГТО», конкурсы и подарки, мастер-класс по переработке техники, экологический лекторий, а также построение башни из электроники. К участию приглашаем учащихся школ, студентов и всех неравнодушных жителей округа», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что встреча участников 18 апреля в 10:00 на круглой сцене Центрального парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.