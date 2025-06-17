Жители Ленинского округа отметили День России на Красной площади

Порядка 350 человек в составе делегации Ленинского городского округа посетили главный концерт страны на Красной площади в Москве накануне Дня России. Кроме того, детский танцевальный коллектив юных жителей муниципалитета выступил на одной сцене со звездами российской эстрады. Об этом рассказали в пресс-службе главы округа.

«Наших воспитанников уже не первый раз приглашают на мероприятия федерального уровня, где они участвуют в качестве хореографического сопровождения номеров известных артистов. На концерте в честь Дня России ребята из Ленинского округа вышли на главную сцену страны вместе с Николаем Басковым, который исполнил песню „Русский вальс“. Выступление транслировалось по телеканалу „Россия 1“. Это огромная честь и важное событие для всей нашей команды», — сказал руководитель танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» Игорь Турукин.

Он добавил, что искренние эмоции у детей вызвала возможность сфотографироваться и пообщаться за кулисами с такими звездами, как Полина Гагарина, Олег Газманов, Дима Билан, группа Любе и другими.

Всего на концерте в центре столицы присутствовали порядка 350 человек из Ленинского округа — представители общественных организаций, сотрудники муниципальных учреждений, активные жители. Делегация приехала в Москву на специально организованных автобусах. Кроме того, в тот вечер на Красной площади работала съемочная группа местного телеканала «Видное ТВ». Они запечатлели эмоции жителей Ленинского округа и других гостей праздника.

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