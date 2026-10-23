Жители Ленинского округа обсудили с губернатором метро, Техноколледж и дорогу

Жители Ленинского округа в ходе «Прямого разговора» с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обсудили строительство пяти станций метро, открытие Техноколледжа в индустриальном парке «Титан» и условия проезда по Южно-Лыткаринской автодороге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском округе планируют открыть пять станций метро на двух линиях. На Люблинско-Дмитровской появятся «Развилка» и «Володарское шоссе», во второй очереди Бирюлевской — «Клубничные поля», «Лопатино» и «Дрожжино». Программу рассчитывают реализовать в 2030–2035 годах.

«Тысячи жителей смогут добираться до работы, учебы и социальных объектов на 30–60 минут быстрее, а поездки в столицу станут комфортнее. Работа предстоит масштабная, направления будут запускаться поэтапно», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В августе 2026 года в индустриальном парке «Титан» заработал первый производственный корпус. На 1 сентября 2027 года намечено открытие Техноколледжа, набор студентов планируют провести летом 2027 года. Практика на предприятиях парка займет 70% обучения. Студенты смогут получить до четырех рабочих квалификаций по программированию, робототехнике, электронике и применению искусственного интеллекта на производстве.

Проезд по Южно-Лыткаринской автодороге останется бесплатным до конца 2026 года. Часть трассы сохранит бесплатный режим и после этого, альтернативные маршруты также останутся. Совместно с концессионером прорабатывают систему скидок и бонусов для постоянных пользователей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.

Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК «Пригород Лесное». Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК «Пригород Лесное», а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.