Жители Кузбасса начали продавать услуги по «позору» обидчиков

В Кузбассе можно опозорить своих обидчиков за 50 рублей

В Кузбассе на одном из сайтов появились объявления с предложением за деньги «опозорить» человека с помощью карикатур и провокационных комментариев, сообщает Сiбдепо .

Авторы объявлений предлагают своеобразные услуги мести. Кемеровчанин по имени Александр готов нарисовать карикатуру на любого недруга за 100 рублей, пообещав подчеркнуть «все ужасные черты» человека.

«Нарисую вашего обидчика некрасиво! Чтобы он плакал от этого позора!» — указано в описании услуги.

Похожее предложение разместил житель Новокузнецка. Он предлагает за 50–100 рублей оставлять провокационные и оскорбительные комментарии в интернете. В перечень услуг входят споры с определенной социальной категорией, сообщения не по теме и набор бессмысленных фраз.

Исполнители утверждают, что для заказа достаточно описать задачу, после чего они готовы приступить к работе. При этом авторы объявлений подчеркивают, что действуют «в рамках закона».

