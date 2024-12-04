Жители Кузбасса активно помогают бойцам СВО, передавая им оружие

Кузбассовцы могут отказаться от права собственности на свое оружие

В ходе пресс-конференции заместитель руководителя центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Кузбассу Игорь Глущенко рассказал, что жители региона активно оказывают поддержку военнослужащим, которые находятся в зоне специальной военной операции, сообщает Сiбдепо .

Владельцы оружия и патронов имеют право отказаться от права собственности и утилизировать их. Утилизированное оружие может быть передано в государственные военизированные структуры для нужд СВО. В этом году было передано 163 единицы с подлежащих утилизации в министерство обороны и войска Национальной гвардии. В настоящее время отобрано 120 единиц огнестрельного гладкоствольного оружия для передачи в министерство обороны РФ, рассказал эксперт.

Он добавил, что кузбассовцы, желающие передать оружие военизированным организациям, могут обратиться в местные подразделения лицензионно-разрешительной работы в рабочие часы или воспользоваться сервисом добровольной передачи оружия на сайте Росгвардии.

Глущенко отметил, что владельцы за передачу оружия освобождаются от административной ответственности. Таким правом уже воспользовались 54 человека, которые безвозмездно передали 72 единицы гражданского оружия министерству обороны. Корреспондент Сiбдепо стал свидетелем момента передачи оружия, когда кузбассовцы подписали соответствующие документы для отправки в зону специальной военной операции.

«Ружье новое. Сделал немного выстрелов. У меня отец фронтовик, поэтому и решил отдать ребятам (на СВО — ред.), помощь будет», — поделился кузбассовец.