Жители Красногорска почтили память героев Великой Отечественной войны у Вечного огня

В Красногорске 22 января прошел памятный митинг у Вечного огня в честь 84-й годовщины освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие члены партии «Единая Россия» и молодогвардейцы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В день 84-й годовщины освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков в Красногорске состоялся памятный митинг у Вечного огня на Красной горке. В акции приняли участие представители местного отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцы.

В ходе мероприятия участники почтили минутой молчания память павших защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу. Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов подчеркнул значимость даты для муниципалитета. Он напомнил, что у деревень Козино и Нефедьево проходил оборонительный рубеж, который враг не смог преодолеть на пути к Москве.

«22 января – день полного освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков. Для нас эта дата очень важна, поскольку городской округ Красногорск имеет непосредственное отношение к тем событиям. Сегодня мы пришли к Вечному огню, чтобы почтить память всех тех, кто сложил головы во имя нашего светлого будущего», — отметил Богдан Андриянов.

Мероприятие завершилось возложением цветов и словами благодарности ветеранам и старшему поколению за их вклад в Победу.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.