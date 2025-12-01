Жители Красногорска отметят начало зимы зажжением елок и открытием катков 1 декабря

В первый день зимы в Красногорске пройдут праздничные мероприятия в рамках проекта «Зима в Подмосковье». С утра начались праздники зажжения елок, первой огнями засияла елка в микрорайоне Опалиха.

В 16:00 праздник состоится на площади возле Никольского храма в Павшинской пойме, в 16:30 — в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды», в 17:00 — в Городском парке, а в 18:30 — в Детском городке «Сказочный». Главную елку на площади Дворца культуры «Подмосковье» зажгут в 18:00.

Жители других территорий округа также смогут присоединиться к празднику: в 18:00 елку зажгут на улице Томаровича в Отрадном, а в 18:30 — у КДК «Мечта» и магазина «Верный» в поселке Нахабино.

В эти выходные на стадионе «Зоркий» стартовали массовые катания. В первый день зимы откроются катки в Павшинской пойме с 19:00 и на стадионе гимназии №4 в Нахабино с 20:00. Все мероприятия бесплатны и открыты для всех желающих.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.