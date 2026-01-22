Жители Красногорска голосуют за проекты инициативного бюджетирования до 1 февраля

Жители городского округа Красногорск могут выбрать проекты инициативного бюджетирования для реализации в 2026 году на портале «Добродел» с 22 января по 1 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Красногорске стартовало голосование за проекты инициативного бюджетирования, которые планируется реализовать в 2026 году. На портале «Добродел» представлено 12 инициатив, направленных на развитие образования, спорта и культуры.

Среди проектов — оснащение школ современными интерактивными панелями, обновление компьютерной техники в лицее №4, гимназии №2 и школе №10, а также создание центра игровой активности в Ильинской школе. В образовательном центре «Сабурово» планируется установка интерактивной песочницы для дошкольников.

В сфере культуры и спорта предложены проекты по пошиву сценических костюмов для музыкальных коллективов, приобретению спортивного оборудования и компьютеров для школы олимпийского резерва «Зоркий», а также закупке профессионального звукового оборудования для культурного центра «Сабурово». Для образовательного центра «Созвездие» предусмотрено приобретение офтальмологического оборудования для диагностики и реабилитации детей с нарушениями зрения.

Голосование проходит онлайн: для участия необходимо авторизоваться на портале, выбрать Красногорск и поддержать понравившиеся проекты. Каждый житель может проголосовать за несколько инициатив.

Формат инициативного бюджетирования позволяет жителям напрямую влиять на распределение средств из бюджета Московской области для реализации значимых проектов.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.