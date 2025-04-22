Жители Котельников выберут территорию, которую благоустроят в следующем году

Городской округ Котельники участвует во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на 2026 год по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На голосование вынесены две зоны: пруд в микрорайоне Силикат, дом № 24 и пешеходная зона на 2-м Покровском проезде.

В случае победы на голосовании пруда в микрорайоне Силикат, в зоне водоема проведут комплексное благоустройство с организацией пешеходных дорожек, установкой малых архитектурных форм, освещением и озеленением территории.

Если же жители Котельников выберут благоустройство на территории пешеходной зоны на 2-м Покровском проезде, там также планируется провести комплексное благоустройство — будут обустроены пешеходные дорожки, установлено освещение, проведено озеленение территории и установлены ограждения.

Голосование продлится до 12 июня.

⁣Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.