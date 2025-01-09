Жители Королева смогут сдать новогодние елки на переработку

С 15 января по 10 февраля в Королеве, как и во всем Подмосковье, пройдет акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!». Запущена акция по сбору живых елей, сосен и пихт с целью дальнейшей переработки, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Каждый желающий сможет сдать свое дерево в специальные пункты приема, откуда оно прямиком отправится на перерабатывающие заводы, где получит вторую жизнь. Собранные деревья переработают в щепу, которая может пойти на корм животным, а также будет использоваться как материал для благоустройства парков, тропинок, лыжных трасс и для защиты почвы в сельском хозяйстве.

Адреса, где можно сдать елки в нашем городе:

мкр. Болшево, ул. Комитетский лес, д. 15

ул. Мичурина, д. 17

ул. Сакко и Ванцетти, д. 22

мкр. Болшево, ул. Полевая, д. 3/2

ул. Дзержинского, д. 7А

мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 47к3

мкр. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 15

Важно помнить, что сдавать деревья нужно без игрушек, мишуры, искусственного снега, блесток, скотча, веревок или пленок.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.