Жители Королева присоединились к экоакции «День в лесу. Сохраним лес вместе»

В Королеве проходит ежегодная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», которая стартовала в Московской области в начале сентября. В рамках акции на территории города Королев планируется высадить более 130 саженцев деревьев и кустарников, включая сосны, липы, рябины, яблони, клены, ясени, сирени и гортензии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В минувшие выходные центральной площадкой акции стала территория Нижнего Комитетского леса. Здесь сотрудники различных организаций и активные жители высадили молодые сосны. В акции приняли участие около 80 человек.

Акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», организованная Комитетом лесного хозяйства Московской области, продлится до конца сентября.

Наукоград Королев ежегодно становится участником областных и всероссийских экологических акций. С 2016 года в рамках таких акций на городских территориях высажено около 30 тысяч деревьев и кустарников.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.