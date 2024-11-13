Жители Коломны во время экоакции собрали более 600 кг макулатуры

Традиционная сезонная акция по сбору вторичного сырья объединила сотни жителей Коломны. У молодежного центра «Русь» в течение нескольких часов волонтеры принимали и сортировали «полезный» мусор: пакеты и пленки, макулатуру и стекло, электронику и пластик, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Я участвую в акциях по раздельному сбору уже третий год. Приятно видеть, что с каждым годом нас становится больше. Принести сюда отходы — это маленькое, но важное дело, и оно дает ощущение, что мы меняем что-то в лучшую сторону», — рассказал местный житель Александр Михайлов.

Параллельно со сбором отходов эковолонтеры принимали товары для бездомных животных: сухой корм, миски, поводки, ошейники и хлопковую ветошь.

«Раздельный сбор отходов — это не просто забота о чистоте, но и важный вклад в охрану окружающей среды. Правильная сортировка помогает отправлять на переработку тысячи тонн материалов, которые могли бы оказаться на свалках», — отметили организаторы акции.

За один день экологической акции в Коломне отправили на переработку 622 кг макулатуры, 120 кг пластика, 600 кг стекла и 170 кг электроники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.