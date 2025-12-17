Жители Коломны обсудили обновление Мемориального парка 15 декабря

В Коломне 15 декабря прошла встреча с жителями, на которой обсудили концепцию благоустройства Мемориального парка. Проектировщики рассказали о планах по ремонту Вечного огня, обновлению дорожек и озеленению, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вечером 15 декабря в Коломне состоялась встреча с жителями, посвященная обсуждению концепции благоустройства Мемориального парка. Это общественное пространство было открыто более 50 лет назад, и его территория почти не менялась.

За последние два месяца проект прошел несколько этапов согласования, включая градостроительный и архитектурный советы, а также общественные обсуждения. Почетный гражданин Коломны Валерий Шувалов подчеркнул важность сохранения исторического облика парка и учета мнения жителей при утверждении плана обновления.

Проектировщики заверили, что постамент с Вечным огнем останется практически без изменений, планируется его ремонт и прокладка инженерных коммуникаций. Пешеходные дорожки обновят, но новых маршрутов не появится. Также предусмотрены санитарная вырубка деревьев по согласованию с дендрологами и дополнительное озеленение.

Руководитель по проектированию компании-подрядчика Александра Богомолова отметила, что изменений памятников не планируется. Сейчас специалисты работают над дизайном малых архитектурных форм — светильников, скамеек, урн и навесов. Окончательное формирование проекта ожидается к началу 2026 года, а строительные работы запланированы на лето.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.