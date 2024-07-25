Жители Коломны могут пройти первый этап диспансеризации в парках 27 июля

27 июля мобильные бригады медиков посетят парки г. о. Коломна — сквер им. Зайцева и парк «Дубки». В этот день жители округа смогут здесь пройти первый этап диспансеризации без посещения поликлиники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В предстоящую субботу проведем завершающий выезд в парки в июле. По традиции коломенцы и озерчане, обратившись к сотрудникам мобильного медицинского пункта, смогут проверить здоровье, пройдя исследования, входящие в первый этап диспансеризации. В августе такие осмотры будут продолжены», — сказала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

В перечень исследований, которые можно пройти в парках, входят измерение веса и роста, артериального и внутриглазного давления, анализ крови (для этого приходить необходимо натощак), ЭКГ, заполнение анкеты на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Все результаты пройденных исследований можно будет увидеть в личном кабинете портала «Здоровье» или уточнить у врача-терапевта поликлиники. При выявлении отклонений от нормы пациенты будут приглашены на второй этап диспансеризации для более углубленного обследования.

27 июля бригады медиков будут работать в парке «Дубки» (Озеры) и сквере им. Зайцева (Коломна) с 9:00 до 13:00. Для участия в выездной диспансеризации необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.