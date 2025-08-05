Жители Кемерова сообщили о первом «летнем снеге»

Жители Кемерова утром 5 августа сообщили о выпадении мокрого снега в центре города, однако специалисты Кемеровского Гидрометцентра опровергли эту информацию, сообщает Сiбдепо .

В центре Кемерова около 11 часов утра горожане заметили осадки, которые приняли за мокрый снег. Местная жительница рассказала, что снежинки были едва заметны, но их можно было различить на темном фоне.

«Его трудно разглядеть, но если смотреть на темном фоне, то его видно», — отметила очевидец.

В Кемеровском Гидрометцентре пояснили, что снег в этот день не выпадал. Специалист уточнила, что на высоте сохранялась плюсовая температура, поэтому осадки могли быть только в виде мороси, а не снега.