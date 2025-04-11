Жители Каширы участвуют в акции «Память поколений нашего города»

В рамках акции «Память поколений нашего города» выполняется просьба ветерана Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Касаткина. Он проживает в многоквартирном доме в деревне Тарасково и попросил обновить балкон. Внешний вид балкона уже изменился. Строители выполнили работы по его обрешетке, обшили сайдингом. Также был сделан деревянный настил. Ветеран войны и его семья довольны происходящими переменами в обустройстве балкона. Они видят, что становится уютнее и комфортнее. На очереди — алюминиевое остекление балкона. После этого он будет внутри обшит панелями. Такое решение придает эстетический вид и способствует его быстрой уборке. Также строители приведут в порядок порог для выхода на балкон.

Также ветерану, труженице тыла Вере Федоровне Смирновой волонтеры и плиту поменяли, и ремонт в комнате сделали. Объединившись под руководством Натальи Слипченко, 8 девушек заштукатурили стены и наклеили обои, выровняли потолок, покрасили радиаторы и окна, повесили занавески в тон обоям.- Комната у меня теперь вся в розовых цветах — красивая. На стене — вышитые пионы, на полу — ковер. Это подарки девочек-волонтеров. А новой плитой не нарадуюсь! На ней и суп, и оладьи, и пироги готовлю сама, — улыбается Вера Федоровна.В свои 93 года Вера Федоровна сама справляется с домашними делами и всегда с радостью встречает гостей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.