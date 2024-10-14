Жители Каширы собрали медикаменты и теплые вещи для отправки бойцам СВО

Жители поселка Богатищево и деревни Топканово городского округа Кашира в очередной раз собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

У нас много неравнодушных жителей, протягивающих руку помощи нашим солдатам. Каждый старается внести свою лепту в приближение победы. В пункте сбора гуманитарной помощи были собраны: медикаменты, вязанные носки, теплые вещи, чеснок и многое другое.

При участии группы здоровья «Активное долголетие» поселка Богатищево и волонтеров гуманитарная помощь была упакована и передана волонтерской группе «ЗА НАШИХ» нашей землячке Анне Галкиной и ее супругу Евгению. Теплые куртки, свитера отправляются бойцам на передовую.

Продукты, постельное белье, футболки, медикаменты отвозят в госпиталь Старобельска.

Вещи для гражданского населения отвозят на склад «Вместе».

«Спасибо всем, кто не остался в стороне. Победа будет за нами! Вместе мы сила!» — прокомментировал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Кручинин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.