Жители Каширы могут подать заявку на фестиваль «Город танцует в парках»

В Подмосковье стартует III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». В этом году проект выходит на федеральный уровень — впервые в фестивале смогут принять участие танцоры из других регионов России. С 11 мая по 16 июня в Подмосковье проходит второй сезон фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. В городском парке Каширы мероприятие пройдет 18 мая в 12:00, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В прошлом году победителем отборочного тура стал каширский театр танца «Те самые» под руководством Наталии Юхмановой. Участники покорили и жюри, и зрителей композицией «Разгулялась».

Подать заявку на участие можно с 3 по 23 апреля на сайте городтанцует.рф.

В составе жюри хореограф, танцовщик, театральный режиссер, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Леша Карпенко, а также танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава. Председатель жюри — руководитель проекта, заслуженный артист РФ, хореограф Егор Дружинин.

Вход свободный. Подробная информация о фестивале на сайте городтанцует.рф.

Организатор фестиваля — АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.