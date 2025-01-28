Жители Каменского Наро-Фоминского округа плетут маскировочные сети для нужд СВО

В селе Каменское Наро-Фоминского округа организовано плетение маскировочных сетей и изготовление перевязочных материалов. Неравнодушные жители, пенсионеры все свое свободное время отдают этому делу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Создание маскировочных сетей и медпакетов стало символом единства и взаимопомощи. Местные жители упорно трудятся, осознавая, что их усилия помогают защитникам Родины. В каждой плетеной сети, в каждом перевязочном пакете — часть надежды на мирное будущее. Обычные пенсионеры, объединившись, формируют мощный волонтерский фронт, где каждая нить связывает их с теми, кто защищает страну. С каждым днем эта инициатива только укрепляет дух.

«Вместе с моими соседями я присоединилась к движению Наро-Фоминского городского округа, которое оказывает помощь участникам СВО», — рассказывает Лесовщикова Л.Г., которая ежедневно принимает участие в плетении сетей.

В сообществе не осталось равнодушных: кто-то приносит материалы для рукоделия, кто-то присоединяется к волонтерским группам, а кто-то помогает финансово.

Команда работает неустанно, чтобы обеспечить нуждающихся всем необходимым, преодолевая любые трудности и вызовы, которые ставит перед нами время. Коллектив активно сотрудничает с местными организациями, устанавливая прочные связи, чтобы помощь доходила до самых удаленных уголков.

С сентября прошлого года было сплетено более 35 сетей. Для этого было использовано более 280 метров основы, а также нашито НПП перевязочных материалов в количестве более 260 штук.

Кроме того, также отправляются суповые наборы и гуманитарная помощь, включая сладости, сушеные овощи, мясные и другие консервы.

«Мы понимаем, что в такой тяжелой ситуации люди нуждаются не только в основных продуктах питания, но и в моральной поддержке. Поэтому мы стараемся включать в наши посылки и такие мелочи, как сладости, чтобы поднять настроение пострадавшим», — комментируют участники движения.

Все желающие могут так же принять участие в подготовке, нарезке материала, а также в плетении сетей, с 9:00 до 21:00 в здании ТЦ с. Каменское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.