Жители Калитина Богородского округа поблагодарили властей за новую дорогу к деревне

Одно из условий успешного развития экономики — качественные дороги. Они же обеспечивают доступ к медицинским и социальным услугам, образовательным и культурным учреждениям. Не на словах, а на деле это лучше других знают жители деревни Калитино Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В данном населенном пункте в июле этого года сделали дорогу. По словам местных жителей, до этого здесь невозможно было ни пройти, ни проехать. Изначально дорога в деревню проходила через СНТ «Лесные дали» и представляла собой разбитые бетонные плиты. Сами жители были вынуждены посыпать дорогу песком и делать кюветы для обеспечения хотя бы минимальной проходимости.

Сейчас, в связи с расширением деревни и приростом населения, вопрос с дорогой как никогда встал особенно остро. Жители обратились с просьбой о помощи. Путь к решению вопроса был тернистым — населенный пункт не единожды вносили в госпрограмму, но решение проблемы не удавалось довести до конца. Тем не менее, жители не теряли надежду — направляли обращения на портал «Добродел», в интернет-приемную администрации округа.

Запрос жителей был услышан — в минувшем году был заасфальтирован наиболее аварийный участок дороги протяженностью 300 м. А в этом году объект включили в адресный план работ, и в начале июля доделали остальные 1,2 км.

Теперь жители наслаждаются комфортной ездой по новой, ровной дороге.

Помимо этого, в середине июля представители администрации выехали на место и встретились с жителями. В ходе встречи жители выразили ряд пожеланий — в том числе сделать обочину, благоустроить детскую площадку, а также провести газ, с учетом того, что в деревне проживает немало участников и ветеранов СВО. Эти обращения также взяты в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

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