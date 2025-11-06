Жители ЯНАО рассказали, что их мотивирует ходить на работу

Согласно исследованию, проведенному платформой SuperJob, жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) рассказали, что служит для них мотивацией в трудовой деятельности. 20% процентов респондентов отметили, что именно уровень оплаты труда является для них основным стимулом к продуктивной работе, сообщает «Север-Пресс» .

Аналитики сервиса пояснили, что заработная плата оказалась ключевым фактором, вдохновляющим ямальцев (20% участников опроса). Достижение поставленных целей и видимые результаты занимают второе место (13%), а третья позиция принадлежит коллегам и благоприятной атмосфере в коллективе (9%).

По 5% из 200 опрошенных жителей ЯНАО черпают вдохновение непосредственно из рабочего процесса и взаимодействия с людьми. Еще 4% сотрудников высоко ценят возможность приносить пользу, профессионально расти или решать нестандартные задачи.

Кроме того, 2% отметили, что занимаются любимым делом, а 1% выразил благодарность работодателю за возможности для самореализации. В то же время, 10% участников опроса признались, что не находят на работе ничего вдохновляющего.

Чаще всего именно мужчины — 23% — называли финансовое вознаграждение главным мотиватором в работе, в то время как среди женщин этот показатель составил 17%. В свою очередь, женщин в большей степени воодушевляет общение с другими людьми: 7% против 2% среди мужчин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.