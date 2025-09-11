Жители Ямала помогли переселенцам в Волновахе обустроить быт

Жители Ямала оказали поддержку переселенцам в Волновахе, создав благоприятные условия для проживания. Добровольцы из Ямальского региона оказали содействие семье Белоконь, переехавшей из села Никольское, в обустройстве их жилища в Волновахе, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на «Ямал-Медиа».

Жители Ямала поддержали семью переселенцев из Никольского. Семья Белоконь сменила место жительства, перебравшись в Волноваху несколько лет назад, и в настоящее время проживает в арендованном доме. Семье нужна была поддержка, которую им оказали местные жители.

Переселенцам была предоставлена разная бытовая техника, включая холодильник, стиральную машину, мультиварку, хлебопечку, телевизор и генератор. Благодаря этой помощи,семья сможет создать уют и комфорт в своем доме.

В 2022 году ЯНАО взял на себя шефство над городом. Жители Ямала активно участвуют в восстановлении зданий и жизненно важной инфраструктуры.