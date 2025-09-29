Жители Ямала и Волновахи провели акцию с флагами в День воссоединения Донбасса

Жители Ямала и Волновахского округа 26 сентября провели совместную акцию с поднятием флагов в честь Дня воссоединения Донбасса с Россией, сообщает Север-Пресс .

В Волновахском округе прошли мероприятия, посвященные Дню воссоединения Донбасса с Россией. На улицы города вышли десятки местных жителей, юнармейцы, представители администрации и делегация из Ямала. Участники акции подняли флаги России и ДНР.

В память о павших героях, освободивших Волноваху, присутствующие возложили цветы к памятникам и почтили подвиг тех, кто боролся за свободу и независимость региона.

В этот же день в Тазовском состоялся автоквест «Русский вектор», приуроченный к годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. К участию пригласили команды от трех до пяти человек.