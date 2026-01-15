сегодня в 17:50

Жители и предприятия Жуковского провели массовую уборку снега после снегопада

Активисты, сотрудники предприятий и коммунальные службы Жуковского 11 и 14 января очистили улицы и дворы города от снега после обильных осадков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

11 января волонтеры организации «Волонтеры Подмосковья» очистили тротуары и дворовую территорию у молодежного центра «Дружба» на улице Молодежная. 14 января, после очередного снегопада, добровольцы расчищали лестницы и пандусы на улицах Советская, 6 и Дугина, 6/1.

К ликвидации последствий снегопада присоединились работники муниципального предприятия «Теплоцентраль» и Дворца культуры, которые помогли очистить пешеходные переходы на улицах Жуковского.

Глава города Андроник Пак поблагодарил предприятия, предоставившие снегоуборочную технику. В Жуковском действует план-график уборки, чтобы своевременно очищать улицы и дворы от снега.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.