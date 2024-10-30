Жители и гости Можайского округа почтили память жертв политрепрессий

30 октября — день в память о тех, кто стал жертвой произвола и несправедливости, кто испытал на себе все ужасы репрессий. В Можайске почтили их память около памятника жертвам политических репрессий в центре города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Памятник напоминает о не простых временах нашей истории и символизирует собой свечу и с просветом в виде креста, у основания которого расположены фигуры репрессированных, обмотанных колючей проволокой. Центральная фигура выполнена с просветом в виде сердца, в которое помещен колокольчик.

Сегодня неравнодушные жители и гости нашего округа собрались в центре Можайска около памятника Жертвам репрессий. Перед собравшимися с речью выступили депутат Совета депутатов Василий Овчинников и Председатель Можайской ассоциации незаконных политических репрессий, краевед, автор книг об истории Можайска Лилия Волкова.

После Божественной литургии и минуты молчания к памятнику жертвам политических репрессий можайцы возложили венки и цветы.

Такие мероприятия не только увековечивают память погибших, но и напоминают нам о необходимости защищать права каждого человека, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

Губернатор Московской области выразил слова благодарности педагогам, которые сегодня воспитывают патриотов и прививают детям любовь к Родине.

«В современном мире даже взрослому человеку порой трудно понять, где та самая истина. Спасибо педагогам, которые воспитывают новое поколение через любовь к Родине, помогают разобраться в исторических и геополитических вопросах. Одним словом, воспитывают патриотов. Вы тоже наши герои!» — написал Воробьев.