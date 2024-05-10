сегодня в 16:30

Жители и гости города Ступино прикоснулись к истории в парке Островского

Интерактивная выставка военно-исторической техники в Ступине показала достижения прошлых лет, передает пресс-служба администрации городского округа.

Посетители могли потрогать, детально рассмотреть заинтересовавшие экспонаты и сделать памятные фотографии.

«Поставили образцы военно-исторической техники. Это оригинальные, восстановленные машины. Наши активисты одеты в форму образца 1945 года, чтобы люди могли окунуться в историю военного и послевоенного времени», — рассказал председатель Военно-мемориального исторического комплекса «Победа», полковник запаса Юрий Гужевский.

Согреться ступинцам и гостям города предлагали горячей кашей и чаем на настоящей полевой кухне КП-42.

«Нам очень понравилось в самом парке, мы здесь в первый раз. Пока успели только послушать концерт на главной сцене. Интересная выставка, машины тех лет добавляют антуража празднику», — поделилась Светлана Плисова, жительница поселка Михнево.

На главной сцене парка продолжается праздничный концерт, на центральной аллее организована зона торговли и фудкорта.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.