Жители и гости Домодедово могут путешествовать по интересным местам с «Картой туриста»
Фото - © Отдел культуры и туризма Администрации г.о. Домодедово
Отдел культуры и туризма Администрации городского округа Домодедово создал настоящее приключение для туристов округа — квест «Зима в Домодедово». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
С 1 декабря активисты могут в домодедовском историко-художественном музее получить «Карту туриста». По ней можно посетить разные мероприятия в Домодедово в декабре и январе.
Программа зимних мероприятий в Домодедово:
Декабрь:
- 7 декабря 14:00 — «Здесь зажигаются звезды» с Любовью Галкиной, ГС «Авангард» 12 декабря 16:00 — «Здесь хранится история», Усадьба Пржевальского 14 декабря 11:00 — встреча в этно-гостиной «От Истоков до наших дней», Дом Культуры «Константиновский» 18 декабря 17:00 — «Здесь голос Анны зазвучит», Библиотека Анны Ахматовой 20 декабря 17:00 — иммерсивная программа «Глобальный Грабарь», Территория кофе и книг.
- 25 декабря 17:00 — «Новогоднее ретро», историко-художественный музей.
Январь:
- 14 января 16:00 — экскурсия «По следам Пржевальского»
- 17 января 17:00 — лекция-концерт «В гостях у Маэстро», Театральная галерея, парк «Елочки» 24 января 17:00 — иммерсивная программа «Глобальный Грабарь» + театральный перфоманс, Территория кофе и книги 25 января — спектакль «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова, театр «Мельпомена», Дворец культуры и спорта «Мир».
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