Жители и гости Домодедово могут путешествовать по интересным местам с «Картой туриста»

Отдел культуры и туризма Администрации городского округа Домодедово создал настоящее приключение для туристов округа — квест «Зима в Домодедово». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С 1 декабря активисты могут в домодедовском историко-художественном музее получить «Карту туриста». По ней можно посетить разные мероприятия в Домодедово в декабре и январе.

Программа зимних мероприятий в Домодедово:

Декабрь:

7 декабря 14:00 — «Здесь зажигаются звезды» с Любовью Галкиной, ГС «Авангард» 12 декабря 16:00 — «Здесь хранится история», Усадьба Пржевальского 14 декабря 11:00 — встреча в этно-гостиной «От Истоков до наших дней», Дом Культуры «Константиновский» 18 декабря 17:00 — «Здесь голос Анны зазвучит», Библиотека Анны Ахматовой 20 декабря 17:00 — иммерсивная программа «Глобальный Грабарь», Территория кофе и книг.

25 декабря 17:00 — «Новогоднее ретро», историко-художественный музей.

Январь:

14 января 16:00 — экскурсия «По следам Пржевальского»

17 января 17:00 — лекция-концерт «В гостях у Маэстро», Театральная галерея, парк «Елочки» 24 января 17:00 — иммерсивная программа «Глобальный Грабарь» + театральный перфоманс, Территория кофе и книги 25 января — спектакль «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова, театр «Мельпомена», Дворец культуры и спорта «Мир».

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