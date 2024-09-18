Жители Химок выбрали площадки для высадки сирени в день акции «Всей семьей»

В городском округе Химки 21 сентября пройдет масштабная экологическая акция «Всей семьей». Во всех микрорайонах высадят саженцы сирени. Локации выбрали сами жители в результате открытого голосования, которое проходило в Telegram-канале главы Химок Дмитрия Волошина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы запустили открытое голосование, чтобы каждый химчанин мог выбрать площадку, прийти всей семьей и высадить сирень именно там, где удобно. Также получили комментарии от жителей с дополнительными адресами — их мы обязательно учтем для новой акции, которую организуем следующей весной», — сказал Дмитрий Волошин.

Голосование проходило с 13 по 17 августа и охватило свыше 35 тыс. жителей. Локации для высадки химчане определили во всех семи микрорайонах округа:

Новогорск-Планерная — Юбилейный проспект, д. 86 (вдоль пешеходного тротуара);

Клязьма-Старбеево — ул. Германа Титова и Вороницына (между д.№ 3к2 и № 18к1);

Левобережный — ул. Совхозная, д.№ 16 стр. 5 (вблизи школы № 29);

Подрезково — ул. Центральная (сквер между д.№ 10 с дорогой на ул. Мира);

Сходня-Фирсановка — ул. Кирова, д.№ 5 (газон перед главным входом в гимназию № 23);

Кутузовское — д. Брехово, ул. Зеленая, д.№ 88 (вдоль тротуара у Кутузовской СОШ);

Луневское — д. Поярково, ул. Рождественская (вблизи храма Рождества Пресвятой Богородицы).

Центральная площадка будет организована вблизи театра «Наш Дом». Здесь акция начнется в 10:00, а уже в 11:00 саженцы высадят в микрорайонах по указанным выше адресам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.