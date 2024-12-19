Жители Химок стали призерами конкурса профмастерства

В аэропорту Шереметьево городского округа Химки подвели итоги традиционного конкурса профессионального мастерства. В 2024 году лауреатами конкурса «Лучший по профессии-2024» стали 124 сотрудника аэропорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс давно стал важным событием в жизни работников Шереметьево. С каждым годом он привлекает всё больше участников. В этот раз за звание лучших поборолись 330 специалистов в 44 номинациях.

На протяжении двух месяцев работники аэропорта боролись за почетный статус лучшего в своем деле. Участники подтверждали уровень своей квалификации на теоретических и практических этапах соревнований.

Одна из номинаций — водитель аэродромных спецмашин. Бронзовым призером в этой категории стал химчанин Михаил Кузьмин. Более 5 лет он подготавливает летное поле к приземлению и обслуживанию самолетов.

«Все испытания в конкурсе были интересными. Мы сдавали теорию, ПДД, отрабатывали практику на своей технике. Я участвую второй раз, в этот раз удалось войти в тройку лидеров. Приятно, что ценят наш труд и знания», — рассказал водитель пятого разряда Михаил Кузьмин.

Еще одним участником конкурса стал житель Химок Вадим Бекетов. Более четырех лет он работает в Шереметьево фельдшером терминалов здравпунктов. По результатам пройденных испытаний медик занял почетное третье место в своей категории.

«Вопросы теоретической части касались тех направлений, которые чаще всего встречаются в нашей практике оказания помощи: кардиологии, терапии, неврологии и травматологии и других. Для получения высокого результата требовалось глубокое познание материала, а также практический опыт работы», — сказал фельдшер терминалов здравпунктов Вадим Бекетов.

Конкурс профессионального мастерства проводится в Шереметьево с 2007 года. Главная цель — выявление и поощрение лучших сотрудников аэропорта, а также повышение уровня их профессионального мастерства. Главным призом в каждой из номинаций является финансовая поддержка в 50, 70 и 100 тысяч рублей.

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