Жители Химок смогут задать вопросы представителям администрации округа

В Химках продолжает работу выездная администрация, в рамках которой жители могут задать вопросы представителям городских служб, а также внести предложения по развитию округа. Профильные специалисты проведут прием 26 сентября в Новых Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу проведут с 16:00 до 20:00 по адресу: мкр. Новогорск-Планерная, ул. Горшина, д. 5А (школа № 27 «Лига первых»). Для оформления обращения при себе необходимо иметь паспорт.

В формате выездной администрации каждый житель городского округа Химки сможет получить консультации и задать вопросы профильным службам по вопросам ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства, безопасности. Такой формат востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно.

Ближайшая встреча со специалистами управлений пройдет сегодня, 19 сентября, в Сходне. Ее проведут с 16:00 до 20:00 по адресу: ул. Первомайская, д. 33 (корпус гимназии № 23).

Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 39 выездных администраций, приняли в работу более двух тысяч обращений. Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.