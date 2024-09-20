Жители Химок сдали порядка 150 кг вторсырья на переработку с января

С начала года жители г. о. Химки передали на переработку около 150 кг пластиковых и алюминиевых отходов. Одна из экологических акций состоялась в лицее № 11. Активисты организовали сбор вторсырья, рассказали детям о грамотной утилизации отходов и правилах пользования специальным экопунктом по приему пластика и алюминия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Экологические акции становятся не только способом сократить количество отходов, но и важным образовательным элементом. Просвещение молодого поколения о принципах правильной утилизации и переработки помогает формировать ответственное отношение к окружающей среде», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Депутат также отметила, что сдать отходы на переработку не только полезно для экологии, но и выгодно. Экопункты подключены к системе лояльности компании «РТ-Инвест». За каждую сданную пластиковую или алюминиевую тару пользователи получают баллы, которые можно обменять на скидки через сервис UDS. Сбор вторсырья проходит в рамках проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия».

«При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и совета депутатов в Химках вопросам переработки вторсырья уделяют особое внимание. В административных центрах и школах у нас установлены экопункты по приему пластика. А для крупногабаритного мусора открыли пункт приема старых мебели, бытовой техники и покрышек «Мегабак», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Специальные устройства для приема вторсырья установлены во всех микрорайонах округа. Экопункты размещены в 10 школах и других социальных объектах, включая баскетбольный центр «Химки» на улице Кирова, 27. Первые экопункты «РТ-Инвест» по сдаче пластиковых и алюминиевых бутылок в Подмосковье установили в 2021 году. Сегодня в Московской области работают 567 экопунктов в 38 округах.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.